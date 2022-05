Il mercato piloti si infiamma in Formula 1. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, Sebastian Vettel starebbe prendendo in seria considerazione l'idea del ritiro al termine della stagione. Una macchina scarsamente competitiva e un rendimento discendente stanno allontanando il tedesco dal Circus iridato. L'Aston Martin è per questo molto attiva nelle trattative per assicurarsi un driver da affiancare a Lance Stroll.

Il nome caldo pare essere quello di Mick Schumacher. Il figlio di Michael non si sta esaltando in Haas e fatica a tenere il passo del compagno Magnussen. Il 23enne è al momento legato alla Ferrari in cui però non si vedono possibilità di inserimento nel breve termine, considerando il rinnovo di Sainz. Se il team di Maranello dovesse dare il via libera, il pilota è pronto ad accordarsi con Aston Martin. Una scelta dettata dalla volontà di mantenere la presenza commerciale in Germania da parte del marchio inglese. In alternativa ci sarebbe la suggestione Fernando Alonso, attualmente in contrattazione per il rinnovo all'Alpine.

