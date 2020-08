Dal nostro partner OAsport.it

Il team di F1 della Williams è stato acquisito dal fondo di investimento americano Dorilton Capital: la scuderia fondata da Franck Williams e Patrick Head non cambierà nome e manterrà nome e sede in Inghilterra. Ad annunciarlo è una nota ufficiale della stessa scuderia appena rilanciata dall’ANSA.

Questo il comunicato ufficiale: “Dorilton Capital è noto per l’approccio a lungo termine dei suoi investimenti ed il suo obiettivo principale sarà quello di rendere la squadra competitiva. Questa vendita segna l’inizio di una nuova ed entusiasmante era nella storia della Williams che, con il suo nuovo proprietario, è ben posizionata per beneficiare delle radicali modifiche alle regole introdotte in F1 con il nuovo Patto della Concordia“.

Spiega i benefici della vendita per la scuderia Claire Williams, vicepresidente del team: “È la fine di un’era per la Williams come squadra di famiglia, ma questa cessione garantirà la sopravvivenza della squadra e, cosa più importante, offrirà un percorso verso il successo“.

