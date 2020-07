F1, Williams: confermati Russell e Latifi anche per il 2021

La scuderia britannica manterrà la stessa line-up anche nella prossima stagione: Russell potrebbe lasciare il team nel 2022 per approdare in Mercedes.

La Williams ha confermato George Russell e Nicholas Latifi anche per la prossima stagione. L'annuncio è arrivato direttamente dai piloti alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Ungheria.

"Non sono deluso - ha dichiarato Russell, per cui si era ipotizzato un possibile approdo in Mercedes -. Darò il massimo per la Williams quest'anno e l'anno prossimo, poi vedremo che cosa succederà".

