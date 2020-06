Dal nostro partner OAsport.it

Fernando Alonso sarebbe in trattative avanzate con la Renault per ritornare in F1. Il due volte Campione del Mondo potrebbe sostituire Daniel Ricciardo nel 2021: l’asturiano, capace di vincere i suoi due titoli iridati proprio con la scuderia francese, sarebbe a un passo dal grandissimo ritorno nella massima categoria automobilistica.

Formula 1 F1 2020, ecco il calendario dei primi 8 GP: 5 luglio lo start in Austria, a Monza dal 4-6 settembre IERI A 09:17

L’ex alfiere della Ferrari, dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans e aver partecipato alla Dakar, sarebbe ormai prossimo a siglare un accordo biennale con la Scuderia della Losanga e, una volta che appenderà il casco al chiodo, potrebbe ricoprire un ruolo manageriale simile a quello di Toto Wolff alla Mercedes. Come riporta F1-insider, il progetto sarebbe stato illustrato al Consiglio di Amministrazione della Renault e Fernando Alonso dovrà rivestire un ruolo importante, sia in pista nel 2021 e nel 2022 (col nuovo regolamento) che, successivamente, dietro a una scrivania.

Attenzione anche al desiderio di Liberty Media di riavere un personaggio mediatico di questo calibro. Ormai sembra esserci un solo, unico grande ostacolo dopo che gli aspetti economici sembrano essere stati risolti: Sebastian Vettel, ancora senza un sedile per il 2021 e possibile alternativa per la casa transalpina.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Alonso, lo spettacolare video dell'incidente: vola e si ribalta con la sua Toyota, illeso! 00:00:25

Formula 1 F1 2020, ecco il calendario dei primi 8 GP: 5 luglio lo start in Austria, a Monza dal 4-6 settembre IERI A 09:17