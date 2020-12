Un personaggio cardine per Enzo Ferrari e un pilastro dell’attività sportiva in Italia: era questo Romolo Tavoni, scomparso nella giornata di domenica a 94 anni, un personaggio chiave nel mondo automobilistico del nostro paese. Era nato a Casinalbo, un paesino in provincia di Modena nel 1926, e fin da subito era entrato in simbiosi con la zona sviluppando la passione per i motori. Dopo un’esperienza in Maserati dove era stato per sette anni, negli Anni ’50 entrò alla Ferrari meritandosi la fiducia di Enzo che ne fece il suo segretario e dal 1957 anche il direttore sportivo. Poi, nel 1961 il litigio e la successiva cacciata dal Cavallino. Così ne parlò Enzo Ferrari.

Ho perduto i miei generali perché si sono comportati come dei caporali e non posso tenere dei caporali nel ruolo di generali.

La vicenza con Enzo Ferrari spiegata a Motorsport

"La moglie di Ferrari non stava già bene, eppure si era messa in testa di seguire le corse in prima persona e il Commendatore l’aveva lasciata fare, ma non poteva immaginare quanti guai avrebbe creato alla squadra per i suoi malori improvvisi e certi comportamenti stravaganti".

Uno degli otto dirigenti ricevette uno schiaffo da Laura Garello nel Reparto Corse e il gesto non passò inosservato. Gli otto scrissero e firmarono una lettera a Ferrari chiedendo alla fine del campionato 1961 che la signora non interferisse più nell’attività del Reparto Corse, perché si erano verificati degli episodi che avevano messo in cattiva luce i responsabili del team rispetto ai dipendenti.

"Per tre settimane alle riunioni del martedì Ferrari si era presentato con la sua agenda e con dentro la nostra lettera aperta. Ci aveva fatto capire che era a conoscenza delle nostre intenzioni, ma non parlò mai dell’argomento. Noi eravamo rimasti stupiti". Ma al martedì successivo ci fu la grande sorpresa: "Arrivò Valerio Stradi che era il mio vice che ci invitò tutti e otto a ritirare la liquidazione e a lasciare la Ferrari entro mezzogiorno. Chiesi al commendatore di parlargli e mi diede un minuto di tempo: gli dissi che mi aveva preso che ero un operaio di secondo livello tipo B ed ero diventato un dirigente, ma ero pronto a tornare a fare l’operaio. Ferrari apprezzò molto il gesto, ma non cambiò idea".

Alcuni “ribelli” rientrarono alla Ferrari dopo un periodo di purga, non Tavoni: "A distanza di 13 anni da quel fatto mi chiese perché non avevo affrontato quel delicato argomento di persona. Allora ho capito che avevamo commesso un grosso errore, per salvare la nostra faccia di fronte ai meccanici, avevamo messo a rischio il carisma del Capo nel Reparto Corse. E, alla fine, aveva avuto ragione lui. Magari la Scuderia avrebbe vinto qualche gara in più in quel 1962, ma avremmo minato la nascita di un Mito".

La vita senza Ferrari

Dopo la cacciata da Maranello, Tavoni approdò all’Autodromo di Monza come responsabile direttore e delle attività sportive. Realizzò una categoria addestrativa per giovani piloti e Monza doveva diventare la palestra permanente non solo per i piloti ma per tutto il mondo che gravita intorno alle corse: Costruttori, preparatori, meccanici ma anche giudici di gara, commissari di percorso e quant’altro. Nacque il Trofeo Cadetti nel 1965 con la F.875 derivata dal motore della Fiat 500. Negli Anni ‘70 la Formula Monza vedeva oltre 100 vetture in pista. E su quelle monoposto si formarono talenti come Alboreto e Ivan Capelli.

