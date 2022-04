David Coulthard si è lasciato andare, arrivando addirittura a paragonare il Leclerc di quest'anno al precedente grande mito della Rossa, Michael Schumacher. Dopo la prestazione dominante del pilota monegasco a Melbourne, con una Ferrari che ha schiacciato le due Red Bull (al momento i principali rivali), i complimenti quasi si sprecano e c'è grande attesa in vista del weekend di Imola del 22-24 aprile, davanti a quasi un centinaio di migliaia di fan. Tanto che anche un ex pilota della monoposto anglo-austriaca comesi è lasciato andare, arrivando addirittura a

Ad

Leclerc, Schumacher, Villeneuve: il Grand Slam con la Ferrari è roba da miti

GP Australia Ferrari e Leclerc da Mondiale, 10 motivi per cui è giusto crederci 11/04/2022 A 06:24

Coulthard: "Perchè Leclerc mi ricorda Schumi..."

L'ex pilota britannico, ora esperto di motori, racconta alla tv inglese "Channel 4" di come sia rimasto sedotto dall'attuale dominatore della stagione di Formula 1: "Ho i brividi quando vedo la performance di Charles, perché Leclerc sta attualmente mostrando una superiorità che mi ricorda Michael Schumacher. Charles domina come faceva soltanto 'Schumi', e non solo è un pilota in uno stato di forma speciale, ma è anche un bravo ragazzo".

Charles Leclerc festeggia a Melbourne: per il monegasco pole, vittoria, giro veloce e gara in testa dal 1° all'ultimo giro, Getty Images Credit Foto Getty Images

Leclerc domina come faceva soltanto Michael Schumacher, e non solo è un pilota con uno stato di forma speciale, ma è anche un bravo ragazzo

"La Ferrari si è rimboccata le maniche e ora è la migliore"

Sempre sul canale inglese, David Coulthard ci tiene a fare i complimenti anche al muretto Ferrari: "Il capo della squadra Mattia Binotto ha sempre mantenuto la calma negli ultimi due anni, che sono stati molto difficili per gli italiani. Sotto la sua guida, la Ferrari si è rimboccata le maniche: con la migliore macchina fino ad ora, Leclerc ha mostrato anche le migliori prestazioni di guida e il risultato è questo dominio".

Un pensiero anche sull'altro pilota del Cavallino Rampante, Carlos Sainz, il quale per ora non è piaciuto molto a Coulthard: "Il compagno di squadra di Charles, Carlos Sainz, deve farsi avanti perché il tuo compagno di squadra è sempre il primo avversario e possiamo vedere tutti che la Ferrari è un'auto vincente".

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP Australia Leclerc: "Felicissimo, oggi la F1-75 era la macchina migliore di tutte" 10/04/2022 A 13:27