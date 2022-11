Charles Leclerc e Jonatan Binotto è stato a volte tumultuoso ma non c'è assolutamente astio nelle parole del pilota, al momento di salutare l'ormai ex team principal della Ferrari, Il rapporto traè stato a volte tumultuoso ma non c'è assolutamente astio nelle parole del pilota, al momento di salutare l'ormai ex team principal della Ferrari, che ha dato le dimissioni alla Rossa dopo 28 anni di militanza

"Grazie di tutto, Mattia. Abbiamo trascorso insieme quattro anni molto intensi, di grandi soddisfazioni e anche, inevitabilmente, di momenti che ci hanno messo alla prova. La mia stima e il mio rispetto nei tuoi confronti non sono mai venuti meno, e abbiamo sempre lavorato con tutta le dedizione per raggiungere gli stessi obiettivi. In bocca al lupo per tutto"

