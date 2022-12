Il Mondiale 2022 di F1 fa già parte dell’album dei ricordi ed è stato l’olandese Max Verstappen a trionfare. Il neerlandese e la Red Bull sono stati i due riferimenti dell’annata e per la Ferrari il digiuno iridato si è ulteriormente prolungato. Sono giorni complicati per la scuderia di Maranello dopo fa già parte dell’album dei ricordi ed è stato l’olandesea trionfare. Il neerlandese e la Red Bull sono stati i due riferimenti dell’annata e per la Ferrari il digiuno iridato si è ulteriormente prolungato. Sono giorni complicati per la scuderia di Maranello dopo le dimissioni del 29 novembre di Mattia Binotto . Una notizia non inaspettata, viste la tante indiscrezioni che avevano accompagnato anche con qualche polemica l’addio dell’ingegnere originario di Losanna (Svizzera).

A margine del FIA Prize Giving a Bologna a fare un bilancio e ad analizzare la situazione è stato Charles Leclerc: “Alla fine questo secondo posto nel Mondiale lo prendo comunque. L’ho detto spesso: se riguardo i due anni precedenti, non era scontato uno step così importante per arrivare secondi. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo stati competitivi ed è positivo“, le parole del monegasco ai microfoni di Sky Sport.

Il mio obiettivo è diventare campione del mondo. Dobbiamo fare meno errori nel corso della stagione: se vuoi diventare campione, ogni punto conta. Dalla prima all’ultima gara il livello era molto alto, questo è positivo. Tuttavia non siamo stati abbastanza consistenti, lo vedremo nel 2023: cercheremo di spingere tutti nella stessa direzione“, ha aggiunto Charles.

Non poteva mancare poi un commento sulla partenza di Binotto e sul possibile arrivo di Frédéric Vasseur , attuale capo dell’Alfa Romeo: “Ho piena fiducia in John Elkann e Benedetto Vigna per fare la scelta giusta. Auguro il meglio a Mattia per quello che ha fatto. Noi proveremo a spingere, sperando in un 2023 positivo. Vasseur? Per ora sono solo voci. Ho lavorato con lui anche prima di arrivare in F1, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È un bravissimo Team Principal. Tuttavia non prendo io queste decisioni, vedremo chi sarà“.

