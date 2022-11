Come era inevitabile dopo i rumors della scorsa settimana, sono arrivate ufficialmente le dimissioni di Mattia Binotto da responsabile della Ges Ferrari e dal ruolo di team principal della Scuderia. Si chiude così il rapporto quasi trentennale (28 anni in tutto) tra Maranello e Binotto. Restano ora da definire le mosse successive: probabile breve interim della Gestione Sportiva affidato all'a.d. Benedetto Vigna e possibile ingaggio di Frédéric Vasseur , sempre in pole position per la successione. La Ferrari ha indicato la definizione delle nuove figure a inizio 2023.

QUATTRO ANNI AL TIMONE: IL BILANCIO

La prima voce fra quelle fatali all'ingegnere reggiano nato in Svizzera, ovviamente, è relativa ad un bilancio complessivamente deludente. Binotto è stato il responsabile Ges da inizio 2019 a fine 2022, per un totale di 82 GP, di cui solo sette vinti, meno di due vittorie a stagione di media. Stefano Domenicali, al timone dal 2008 al 2014, ha messo in bacheca un Mondiale Costruttori e sfiorato tre titoli Piloti, con ben otto vittorie solo nel primo anno, cioè una in più di tutte quelle Binotto. Anche Arrivabene aveva chiuso con 13 vittorie in quattro stagioni, quasi il doppio di quelle di Binotto. Numeri che non dicono tutto, ma spiegano parecchio relativamente alla delusione dei vertici di Maranello pur al termine di una stagione, quella appena conclusa, finalmente promettente.

IL CASO DEL MOTORE 2019

Ai numeri di cui sopra va aggiunto, o meglio collegato, lo spinoso caso dell'accordo con la FIA sul famigerato motorone 2019, che permise alla Ferrari di tornare forte da metà stagione in poi con le vittorie a Monza e Spa (Leclerc) e poi a Singapore (Vettel). Oltre all'imbarazzante silenzio calato sull'accordo riservato, c'è stato infatti da pagare un prezzo tecnico, con la rossa palesemente zavorrata in termini di cavalleria nel 2020 e nel 2021. Due stagioni fra le peggiori nella lunga storia del Cavallino Rampante.

NON C'E' PIU' TEMPO PER CAPIRE

Il tratto dialettico di Binotto è sempre stato quello forse meno sopportato da dirigenti e tifosi della Ferrari. Quei 'dobbiamo capire' che hanno finito per entrare persino negli sketch di Maurizio Crozza, oltre che nell'infastidito immaginario degli appassionati. Tre anni di 'dobbiamo capire', tornato preoccupantemente a fare capolino nella seconda parte del quarto, sono troppi in una realtà come la Ferrari. A Binotto va dato atto di averci sempre e comunque messo la faccia, in una situazione in cui la proprietà - dalla scomparsa di Marchionne in poi - è stata colpevolmente assente fino a sembrare disinteressata. Ora la proprietà si è palesata, e Binotto ne paga le conseguenze fino in fondo.

LE RAGIONI DEL DISSENSO: IL FATTORE LECLERC

Fatto il bilancio dei risultati, non vanno dimenticati i passi indietro sullo sviluppo e i pesanti errori di strategia che hanno mandato al macero anche il promettente 2022. E qui si innesta, insieme a quello con la proprietà, il rapporto con Charles Leclerc. Le cui impronte digitali sulla vicenda sono visibili ovunque. A partire da quelle sul nome di Frèdèric Vasseur come probabile successore, guarda caso 'padrino' del monegasco all'Alfa Romeo e in ottimi rapporti col board di Stellantis. Nelle ultime interviste stagionali, Charles non ha mancato di lasciar emergere il proprio disagio all'interno di un team che, a differenza di quanto accade in Red Bull con Verstappen, non punta tutto su di lui. Non solo, perché gli errori strategici (Monaco, Silverstone, Ungheria e Brasile) sono stati tutti a svantaggio del monegasco, peraltro redarguito in mondovisione da Binotto in Inghilterra proprio quando necessitava della massima tutela. Il disagio è certamente arrivato alle orecchie di John Elkann, che con Binotto non ha mai legato particolarmente. Di qui la svolta degli ultimi giorni.

L'INDIZIO HULKENBERG

Peraltro un indizio sull'isolamento già consolidato di Binotto in Ferrari era arrivato dalle scelte dei team clienti. Gunther Steiner, team principal Haas, ha scelto come secondo pilota Nico Hulkenberg al posto di Mick Schumacher, opponendo un secco no ad Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, i due candidati proposti dalla Ferrari per quello che sembrava un sedile nella disponibilità del Cavallino. Hulkenberg rientra nell'influenza di Vasseur, il che sembra testimoniare che in Haas si siano mossi con la certezza che un no a Binotto e un sì a Vasseur avrebbe avuto un peso specifico notevole in ottica futura, muovendosi come se fosse già dato per certo l'avvicendamento al timone di Maranello.

PROBLEMA SAINZ

Se Leclerc ha posto una sorta di aut aut alla Ferrari, giubilando Binotto e 'imponendo' un team principal pronto a soddisfarne le esigenze di prima guida, il problema passa tutto sulle spalle di Carlos Sainz, a sua volta sotto contratto fino a tutto il 2024. Charles non ha mai ignorato il fatto di essere stato una scelta di Marchionne, mentre lo spagnolo è stato una scelta di Binotto (con il non secondario apporto dei munifici sponsor iberici). Una situazione che il monegasco ha sempre digerito a fatica, vedendo nel compagno il 'cocco' di Binotto e ingoiando i bocconi amari dei pesanti errori sulle strategie della Ferrari numero 16. "O io o Binotto" sembra essere stato il messaggio recapitato alla proprietà. Che evidentemente ha scelto Leclerc.

