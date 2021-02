Ferrari dal sapore antico : è questo il titolo della notizia che John Elkann ha dato ai suoi ingegneri poco tempo fa. A 50 anni esatti dall'ultima volta, il Cavallino tornerà ufficialmente a lottare nell’assoluto nella 24 Ore di Le Mans . Dopo l'addio del 1973 annunciato dal Commendatore in persona - che decise di puntare tutto solo sulla Formula 1 - oggi c’è un’importante inversione di tendenza: il marchio di Maranello, dal campionato 2023, schiererà la sua Hypercar nel WEC e sarà, quindi, protagonista anche nella più prestigiosa gara di durata in calendario.

Dopo l'analisi delle regole e dei costi, Elkann ha deciso di varare un programma che si affianca all’impegno della Scuderia nel mondiale di F1 . Il semaforo verde è arrivato con il via allo sviluppo della nuova vettura LMH che nelle scorse settimane è già entrato nel vivo. Il programma di collaudi in pista, il nome della vettura e quello dei piloti che costituiranno gli equipaggi ufficiali saranno indicati più avanti.

Il Cavallino, quindi, darà un impulso importante a un campionato che ha già attirato l’attenzione di molti grandi costruttori come Toyota, Peugeot, Audi e Porsche . Peugeot è con Toyota e Glickenhaus tra coloro che già hanno in cantiere la loro hypercar, mentre Porsche e Audi entreranno in gioco diversamente.

La classe LMH esiste già, tanto che Toyota ha svolto dei test in pista e la Peugeot ha mostrato la sua Hypercar annunciando una line up di piloti molto interessante per il 2022. Durante la stagione vedremo correre anche la Glickenhaus 007 LMH che è in fase di allestimento e che affronterà il 2021 solo per fare esperienza e imparare.