Leclerc, da questo punto di vista, si è un po’ raccontato in un’intervista concessa a MotorsportWeek.com, sottolineando quanto sia stato complicato all’inizio adattarsi alla nuova categoria, lui che si era laureato campione in F2: "All’inizio ho fatto fatica e confrontarmi in pista non era semplice. Mi sentivo un po’ intimorito. Andando avanti, mi sono abituato e ogni volta che ho lottato con un pilota non mi sono mai chiesto che cosa avesse fatto precedentemente. Ho sempre preferito non sottovalutare nessuno", ha precisato Charles.