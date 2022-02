Carlos Sainz può ritenersi soddisfatto complessivamente dopo le prime otto ore trascorse al volante della nuova F1-75 in occasione dei test pre-stagionali della Formula Uno al Montmelò verso il Mondiale 2022. Lo spagnolo della Rossa, 144 giri percorsi in due giorni.può ritenersi soddisfatto complessivamente dopo le prime otto ore trascorse al volante della nuova F1-75 in occasione dei test pre-stagionali della Formula Uno al Montmelò verso il Mondiale 2022. Lo spagnolo della Rossa, impegnato oggi nella sessione mattutina (nel pomeriggio ha girato invece il compagno di squadra Charles Leclerc), ha confermato le buone sensazioni di ieri anche ai giornalisti come riporta Sky Sport.

Prime impressioni positive, perché siamo riusciti a fare una giornata e mezzo di test senza problemi. Abbiamo completato il piano di lavoro odierno senza intoppi. L’obiettivo di questi tre giorni è macinare chilometri su una macchina completamente nuova e vedere se è affidabile. Ho provato diverse volte a girare dietro a un’altra macchina e sicuramente continuiamo a perdere molto carico aerodinamico, ma le prime impressioni sono positive. Sento già delle piccole differenze per quanto riguarda la guida della macchina, nell’utilizzo del volante e dei pedali. Fin quando non sei al limite però non riesci a capire bene queste differenze”.

La scuderia di Maranello sta occupando stabilmente le posizioni di vertice della classifica in queste prime due giornate, ma Sainz è ovviamente molto cauto in tal senso e non vuole sbilanciarsi: “Come team siamo molto disciplinati a non avere aspettative. Non crediamo minimamente ai test. Non ci saranno squadre contente e nemmeno scontente, perché abbiamo tutti deciso di non dare troppo peso all’andamento dei test. Noi ci concentriamo sul nostro programma e pensiamo a sviluppare la macchina, senza guardare dove siamo adesso“.

Soddisfatto anche Leclerc autore del miglior tempo in questa seconda giornata di test.

"Oggi è stato un altro giorno produttivo nel quale siamo riusciti a completare il programma che avevamo pianificato: in questa fase iniziale si tratta dell’aspetto più importante. Abbiamo girato sia con la mescola C2 che con la C3 e questo ci ha permesso di definirne ancora meglio il comportamento sulla nostra vettura. Ho potuto provare diverse regolazioni di assetto e i 71 giri fatti in mattinata sono un ottimo bottino. Da oggi abbiamo anche cominciato a rifinire lo stile di guida e così ho potuto prendere ulteriore confidenza con la monoposto. Sono soddisfatto del lavoro portato avanti fino ad ora insieme alla squadra e sono fiducioso di poter continuare così anche domani".

