Dichiarazione simpatica di Charles Leclerc rilasciata durante la trasmissione EPCC andata in onda su Sky. L’alfiere della Ferrari ha svelato che la sua ragazza Charlotte Sine lo ha aspettato fuori di casa per 25 minuti perché lui non le apriva, talmente era preso dal giocare con il simulatore. La fidanzata si è comprensibilmente arrabbiata e ha così costretto il giovane monegasco a una nottata sul divano, lontano dal letto ben più confortevole.

Il 22enne non se l’è presa più di tanto, nel corso dell’intervista si è soffermato anche su altri divertenti aneddoti: “Durante l’isolamento mi sono allenato, ho usato il simulatore e ho anche cucinato ma sono un pasticcione: ho mangiato soltanto pasta e pollo. Sono specializzato nella carbonara. Non vedo l’ora in cui i ristoranti riaprano“.

Esilarante il racconto sul taxista che non lo ha riconosciuto subito dopo il GP di Monza: “Mi parlò del GP d’Italia e disse che il tizio che aveva vinto era bravo. Io risposi grazie e soltanto dopo un po’ si rese conto che ero io“. Per quanto riguarda la F1: “Vado a dormire con una sola idea: tornare a guidare, mi manca così tanto e mi sto allenando più che mai per essere pronto quando ricominciamo. Sono contento della mia crescita, ma c’è ancora molto da fare. Diventare Campione del Mondo? Sarebbe un sogno“.

