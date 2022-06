Il weekend del GP di Azerbaijan comincia nel verso giusto per la Ferrari, chiamata a riscattare le cocenti delusioni e i punti persi tra Barcellona e Montecarlo. Nonostante sulla carta il circuito cittadino di Baku avvantaggia le Red Bull, le novità da Maranello paiono funzionare, alimentate da una cattiveria agonistica extra di Charles Leclerc, che fa segnare il miglior tempo di giornata davanti proprio alle due monoposto della casa di Milton Keynes.

Leclerc: "Abbiamo margini in qualifica e in gara"

Non può che essere soddisfatto quindi il pilota monegasco, che ora punta alla quarta pole position consecutiva, sperando stavolta di poterla tramutare in un successo: "È stata una giornata concreta: la progressione che abbiamo fatto dalla prima alla seconda sessione è stata significativa ed è figlia del buon lavoro svolto come squadra" le prime parole al termine delle fatiche delle libere. "I tempi sul giro non sono rappresentativi perché nessuno è riuscito a mettere insieme un giro pulito nella seconda sessione. Credo ci sia ancora un buon margine di miglioramento, ma nel complesso il nostro passo è sembrato piuttosto interessante e io mi sono sentito a mio agio in macchina. Per quanto riguarda le gomme, le sensazioni dopo il long run in generale sono state positive, inoltre non abbiamo avuto per niente graining e questo è un altro aspetto importante".

Sainz: "Sensazioni migliorate sulla F1-75"

L'altro ferrarista, Carlos Sainz, ha chiuso la seconda sessione delle prove libere al quinto posto, ma con mescola di gomme più dura rispetto ai migliori. Soddisfatto anche lo spagnolo: "È stato un venerdì interessante, come sempre del resto qui a Baku. La prima sessione non è stata facile perché ho faticato un po’ troppo con bottoming e porpoising, e questo non mi ha dato la giusta confidenza. Nella seconda sessione abbiamo lavorato nella giusta direzione e così siamo riusciti a migliorare competitività e sensazioni. Nel complesso il turno è filato via liscio anche se non sono riuscito a mettere insieme un giro veloce con le gomme soft a causa delle bandiere gialle. Domani cercheremo di fare un altro passo avanti e poi di avere una qualifica pulita nel pomeriggio".

