Ferrari pronta a sostituire Mattia Binotto? Spunta il nome di Antonello Coletta

Dal nostro partner OAsport.it

Due progetti consecutivi sbagliati. Questo può essere il riassunto della gestione sportiva di Mattia Binotto in Ferrari: la vecchia SF90 si era ripresa soltanto durante la seconda parte di stagione dopo un avvio traumatico, l’attuale SF1000 è lacunosa e con difficoltà tecniche evidenti che si sono palesate in occasione dei primi due Gran Premi. I risultati sono stati scadenti nella passata annata (salvo alcuni lampi come le vittorie di Charles Leclerc a Spa e a Monza), nel 2020 si sono visti per il momento un incidente al primo giro e un secondo posto del monegasco arrivato grazie a una serie di episodi favorevoli di corsa.

Formula 1 Sebastian Vettel all'Aston Martin nel 2021? Per la Bild si può chiudere entro il 31 luglio DA 14 ORE

A Maranello non sono soddisfatti dell’operato dell’attuale team principal, andato anche in grandissima difficoltà nella gestione dei due piloti: le frizioni tra Leclerc e Sebastian Vettel non sono mancate, come testimonia il tamponamento di Interlagos 2019 a cui ha fatto seguito il disastroso incidente di domenica scorsa.

Play Icon WATCH Vettel: "Leclerc non aveva alcuno spazio. Un vero peccato per la Ferrari" 00:00:23

Mattia Binotto è con le spalle al muro e, come ha riportato il Corriere della Sera, gli è stata chiesta una pronta inversione di rotta già a partire dal GP d’Ungheria, in programma tra pochi giorni (17-19 luglio). La Ferrari porterà una serie di aggiornamenti in terra magiara, tra cui un nuovo pacchetto aerodinamico ulteriormente evoluto rispetto a quello visto lo scorso weekend in Stiria: la speranza è che la Rossa riesca a rimettersi in carreggiata e a ottenere dei risultati onorevoli, l’obiettivo è quello di stare al passo della Red Bull, appena dietro alla Mercedes, senza dover lottare con McLaren, Renault, Racing Point.

Il malcontento serpeggia comunque e i piani alti del Cavallino Rampante starebbero pensando di sostituire il team principal: sempre secondo il Corsera, il nome più accreditato è quello di Antonello Coletta. Ma chi è questa nuova figura?

Antonello Coletta (Ferrari) - GP of Hungary 2014 Credit Foto Ferrari S.p.A.

Nato il 27 febbraio 1967 a Roma e laureato in Economia all’Università Sapienza, Coletta è l’attuale racing director GT e Corse Clienti. Ha fatto il suo debutto nel motorspor nel 1991 come direttore sportivo di Forti Corse (Formula 3 e Formula 3000). Poi è stato a Peugeot Italia nel 1993 e in Alfa Romeo nel 1995. Il suo approdo in Ferrari è datato 1997, ha ricoperto la carica di coordinatore del Ferrari Challenge fino al 2003 per poi diventare capo del dipartimento Corse Clienti di Maranello. Dal 2014 è capo del dipartimento “Sporting Activity” che comprende Corse Clienti, Ferrari Challenge, GT Races, F1 Clienti. Sposato con Maria Luisa, ha due figlie (Susanna e Camilla), ama leggere, il calcio e motociclismo.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Leclerc: "Le scuse non bastano. Ho gettato il lavoro della Ferrari nel cestino" 00:00:16

GP Ungheria Crisi Ferrari, adesso Binotto rischia il posto: Gran Premio d'Ungheria ultima spiaggia? DA 18 ORE