La F1 inizia a prepararsi al ritorno ufficiale in pista. E’ stato reso noto negli ultimi giorni il calendario ufficiale dei primi otto appuntamenti del Mondiale 2020: si prenderà il via dall’Austria, a Spielberg, il 5 luglio. Un percorso tutto nel Vecchio Continente che si concluderà a Monza il 6 settembre. Il resto? Si vedrà e gli organizzatori sono a lavoro per aggiungere ulteriore carne al fuoco.

Come detto, le squadre vorranno farsi trovar pronte e quindi sono iniziati alcuni test privati per fare in modo che i piloti riprendano confidenza con la monoposto e nello stesso tempo si possano mettere in pratica le norme relative alla sicurezza. La Mercedes, anche in questo, è stata la prima a farlo e al volante della W09 (modello di due anni fa) il britannico Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas hanno riassaporato certe sensazioni a Silverstone.

Anche la Ferrari ha optato per il medesimo programma e, infatti, il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc saranno alla guida della SF71H. Giova ricordare che, da regolamento, è permesso l’uso di una vettura vecchia almeno di due anni. Stando però a quanto riportato da Sky Sport, il teutonico e il 22enne nativo del Principato dovranno attendere la seconda metà di giugno prima di poter girare sul circuito di casa a Fiorano. Indubbiamente, un test importante proprio per mettere a punto alcuni particolari in vista del primo round in terra austriaca.

