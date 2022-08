Un fattore importante sottolineato dallo stesso Sainz in un’intervista al sito ufficiale della F1: “Leclerc è un riferimento in squadra, è una persona con cui vado d’accordo. Sono consapevole della sua velocità e ho imparato molto dal suo metodo di lavoro con la squadra. Per questo, non ho problemi con lui“, ha spiegato l’iberico. La convergenza di opinioni tra i due ha portato a seguire una linea di lavoro comune, fattore importante per lo sviluppo della monoposto. Ci si augura che questi aspetti positivi siano sempre in maggioranza rispetto alle mancanze della prima parte dell’annata.

Ad

Formula 1 Leclerc: "A 11 anni Maranello come la Fabbrica di cioccolato" 09/08/2022 A 18:54

Leclerc: "Scelta gomme hard, errore che non ho capito. Perché?"

Formula 1 Caos su Piastri: l'Alpine valuta azioni legali contro di lui 08/08/2022 A 14:02