Il pilota tedesco cerca una nuova casa per la prossima stagione dopo il mancato rinnovo in Ferrari. Red Bull e Mercedes non erano interessate ed ecco spuntare la Racing Point che nella prossima annata diventerà "Aston Martin". Trattative in corso, con Vettel che potrebbe sostituire Sergio Perez (che deve lasciare entro il 31 luglio).

Ormai da diverse settimane si discute del futuro di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco non interessa né a Mercedes né a Red Bull, almeno per la stagione 2021, e si fa avanti ora la chance di andare alla Racing Point che diventerà nella prossima stagione Aston Martin. Sembra essere proprio questa l'ultima chance per il 4 volte Campione del mondo di rimanere dentro il circus nella prossima annata, almeno parlando di vetture che abbiano un buon potenziale per competere.

La Racing Point sta incrementando e di molto le sua qualità e, con l'arrivo di Aston Martin, spera di potersi inserire proprio tra Red Bull e Ferrari nelle gerarchie della Formula 1. È già quarta nella classifica costruttori, ma deve comunque attendere il semaforo verde della FIA che sta indagando sulle nette somiglianze che ci sono tra la monoposto britannica del 2020 e le Mercedes della passata stagione, tanto che le macchine di Silverstone sono state ribattezzate le Mercedes rosa.

Secondo la Bild è in corso una trattativa tra Vettel e la Racing Point e che “i colloqui si stanno svolgendo, ma non sarà facile”. Il pilota tedesco prenderebbe il posto di Sergio Pérez che deve però esercitare la clausola d'uscita entro il 31 luglio, mentre resterebbe ben saldo nel suo abitacolo Lance Stroll, figlio del proprietario Lawrence Stroll.

Saranno quindi settimane decisive da qui al 31 luglio, con la speranza comunque per Vettel di trovare una nuova "casa" ed è essere così più tranquillo per il prosieguo del campionato.

