Dal nostro partner OAsport.it

La Ferrari è riuscita clamorosamente a salvarsi in occasione del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale andata in scena domenica scorsa al Red Bull Ring. Charles Leclerc ha conquistato un incredibile e inatteso secondo posto al volante di una monoposto totalmente deficitaria e lacunosa, il monegasco ha sfruttato al meglio i tanti episodi favorevoli della gara ed è riuscito a portare a casa un risultato di lusso ma la Scuderia di Maranello è ben consapevole delle proprie mancanze e sta cercando di correre ai ripari per mettere in pista una vettura realmente competitiva in condizioni “normali”.

Formula 1 Rosberg accusa Vettel: "Evidente errore di valutazione, ne commette continuamente" DA 16 ORE

Il team principal Mattia Binotto ha più volte dichiarato che in Ungheria (17-19 luglio) verrà portata una monoposto totalmente nuova e rivista, dato che il progetto invernale è stato completamente sbagliato. Un nuovo pacchetto di sviluppo, però, potrebbe già essere disponibile per il GP di Stiria che andrà in scena nel weekend del 10-12 luglio sempre al Red Bull Ring. A parlarne è stata proprio la Ferrari in un comunicato ufficiale.

La SF1000 non si è dimostrata all’altezza della situazione, anche al di là delle aspettative della vigilia. È per questo che già da qualche giorno si sta spingendo sull’acceleratore dello sviluppo, cercando di anticipare già a questo weekend l’introduzione del pacchetto aerodinamico previsto per il Gran Premio d’Ungheria o, almeno, di alcune sue componenti. Non è che con queste novità si prevede di colmare il gap rispetto ai migliori ma il progresso in termini di lap time potrebbe consentire non soltanto di avanzare di qualche posizione nell’attuale scala dei valori e di mettere i piloti in una miglior condizione per poter dispiegare il loro talento ma, soprattutto, di verificare se la direzione di sviluppo intrapresa è quella giusta, proprio perché sarà possibile fare un back to back vero e proprio di ogni aggiornamento.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Leclerc: "Non capiterà di essere così fortunati con le safety car. C'è tanto lavoro da fare" 00:00:18

Formula 1 Fernando Alonso firma con Renault per il 2021? Lo spagnolo verso il rientro DA 18 ORE