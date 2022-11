Mattia Binotto sono giunti al termine del rapporto di collaborazione, confermando le Mancava solo l’annuncio ufficiale, è arrivato nella mattinata di martedì. La Ferrari esono giunti al termine del rapporto di collaborazione, confermando le indiscrezioni giornalistiche (lanciate per prime dalla Gazzetta dello Sport) che hanno anticipato una scelta presa della Scuderia del Cavallino Rampante. Binotto lascia dopo 28 anni vissuti all'interno della Ferrari ed anche per questo è stato concesso all'ingegnere italo-svizzero l’onore delle armi, parlando di dimissioni, anche se il rapporto da entrambe le parti si era ormai deteriorato.

"Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un'azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Lascio una squadra unita e in crescita. Una squadra forte, pronta, ne sono certo, per ottenere i massimi traguardi, alla quale auguro ogni bene per il futuro. Credo sia giusto compiere questo passo, per quanto sia stata per me una decisione difficile. Ringrazio tutte le persone della Gestione Sportiva che hanno condiviso con me questo percorso, fatto di difficoltà ma anche di grandi soddisfazioni".

