è pronto per una nuova sfida: dopo il sodalizio con Alpine in F1, l’iberico si vestirà dal 2023 di verde , indossando la tenuta dell’. La scuderia britannica, gestita da, passa da un campione del mondo all’altro: il tedesco Sebastian Vettel lascia il Circus e il mondo delle corse e cede il proprio sedile a Nando. Vedremo se questa scelta premierà il due volte iridato che in passato, in fatto di scelte, non è stato così fortunato se si vanno a valutare i suoi risultati. Vero è che il team ha grandi disponibilità economiche e potrebbe anche essere autore di un progetto interessante.