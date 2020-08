L'ex managar di team di Formula 1 al San Raffaele di Milano da lunedì. Nei giorni scorsi aveva duramente attaccato il governo per le sue misure di contrasto al coronavirus e per aver chiuso il Billionaire, rivelatosi focolaio del contagio.

Flavio Briatore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Coronavirus. L’imprenditore ed ex manager di Formula 1 di team di successo con la Renault ai tempi prima della Benetton con Schumacher pilota e poi con Fernando Alonso, sarebbe arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento le indiscrezioni raccolte da vari organi di stampa parlano di un Briatore che non si troverebbe in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono definite “serie”.

Fernando Alonso, Flavio Briatore (Renault) - GP of Hungary 2003 Credit Foto Getty Images

Un avvenimento che fa “notizia” in quanto negli scorsi giorni Briatore si era reso protagonista di una polemica molto dura contro il governo e le sue misure previste per il contrasto al Coronavirus, tra cui la chiusura dei locali di intrattenimento. Tra questi anche il suo “Billionaire” in Sardegna, chiuso il 17 agosto. Nelle scorse ore proprio il locale di Porto Cervo si è rivelato essere un focolaio attivo del contagio con oltre 50 persone dello staff risultate positive al virus dopo essere state sottoposte al tampone.

