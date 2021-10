La Formula 1 si prepara al ritorno di Flavio Briatore: a testimoniarlo un video pubblicato sull'account Instagram dell'ex team principal di Renault, che lo immortala nel corso di un business meeting al fianco di Stefano Domenicali, amministratore delegato di Formula One. Sul tavolo, la proposta del reintegro di Briatore dopo il "crashgate" del 2008, che aveva portato alla decisione di radiare l'imprenditore cuneense. Briatore tuttavia, non ritornerebbe dalla porta principale: il progetto infatti, lo vede assumere il comando e la gestione dell'intrattenimento dei Paddock Club, servizio che garantisce accoglienza e lusso agli ospiti premium.

Il messaggio su Instagram

Ripresi dalla telecamera di uno smartphone, Domenicali e Briatore fanno staffetta per costruire suspense: "Restate sintonizzati, ci sarà tanto divertimento per la prossima stagione F1”, afferma il primo. "Una nuova energia, una nuova forza" aggiunge il secondo subito dopo. "Vi porteremo tutte le emozioni, l’intrattenimento, il divertimento e l’energia che questo fantastico sport merita", recita la descrizione del post.

GP Stati Uniti GP degli Stati Uniti 2021 in Diretta tv e Live-Streaming IERI A 10:52

Il ritorno dopo il "crashgate"

Per Briatore si tratterebbe di un attesissimo ritorno dopo il crashgate a Singapore del 2008, quando una manovra ordinata dal muretto Renault portò all'incidente di Nelson Piquet Jr., in modo da favorire il lanciatissimo Fernando Alonso. Nonostante Briatore abbia sempre negato il complotto, la Formula 1 lo ha allontanato a partire dal 2009: in quell'anno Briatore venne radiato salvo poi essere "perdonato" dai vertici.

Alonso fa la storia: prima vettura F1 sulla mitica pista di Le Mans

Formula 1 Vettel contro il calendario: "Troppe gare rendono meno speciali i GP" 16/10/2021 A 13:27