Ora che anche Lewis Hamilton ha sciolto le riserve ufficializzando il proprio principesco rinnovo di contratto annuale con Mercedes, l’attesa è tutta per scoprire come saranno le monoposto che si sfideranno in pista nel Mondiale 2021. Dalla Ferrari alla Mercedes passando per la rinnovata Alpine, scuderia che riporterà in F1 un fuoriclasse amatissimo come Fernando Alonso, alla Red Bull di seguito vi proponiamo il calendario delle presentazioni delle monoposto in costante aggiornamento con tutte le date, i luoghi e gli orari in cui saranno svelate le vetture che animeranno il campionato del mondo di Formula 1, che scatterà ufficialmente domenica 28 marzo in Bahrain.