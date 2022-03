La nuova stagione del Mondiale Formula 1 2022 è scattata in Bahrain con l'incredibile doppietta della Ferrari, vittoria di Leclerc seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz. Scopriamo dunque l'intensissima stagione con le tante novità tecniche, la classifica piloti e quella costruttori . Max Verstappen riuscirà con la sua Red Bulla a difendere il titolo conquistato nel 2021? Lewis Hamilton in Merecedes riuscirà a riconquistare il titolo ceduto l'anno passato e salire nella leggenda di questo sport vincendo l'8 titolo Mondiale? La Ferrari tornerà a vincere un Mondiale coi due giovani piloti? Calendario Formula 1 2022.

La classifica piloti Formula 1 2022

1 - Charles Leclerc (FERRARI) - 26 punti

2 - Carlos Sainz (FERRARI) - 18 punti

3- Lewis Hamilton (Mercedes) - 15 punti

4 - Russell George (Mercedes) - 12 punti

5 - Magnussen Kevin (Haas) - 10 punti

6 - Bottas Valtteri (Alfa Romeo) - 8 punti

7 - Ocon Esteban (Alpine) - 6 punti

8 - Tsunoda Yuki (Alpha Tauri) - 4 punti

9 - Alonso Fernando (Alphine) - 2 punti

10 - Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 1 punto

La classifica costruttori Formula 1 2022

1 - Ferrari - 44 punti

2 - Mercedes - 27 punti

3 - Haas - 10 punti

4 - Alfa Romeo - 9 punti

5 - Alpine - 8 punti

6 - AlphaTauri - 4 punti

Il calendario della F1 2022: si cerca il sostituto di Sochi il 2 ottobre

DATA GRAN PREMIO LOCALITA' 20 marzo Bahrain Sakhir 27 marzo Arabia Saudita Jeddah 10 aprile Australia Melbourne 24 aprile Emilia Romagna Imola 8 maggio Miami Miami 22 maggio Spagna Barcellona 29 maggio Monaco Montecarlo 12 giugno Azerbaijan Baku 19 giugno Canada Montreal 3 luglio Gran Bretagna Silverstone 10 luglio Austria Spielberg 24 luglio Francia Le Castellet 31 luglio Ungheria Hungaroring 28 agosto Belgio Spa-Francorchamps 4 settembre Olanda Zandvoort 11 settembre Italia Monza 25 settembre TBD TBD 2 ottobre Singapore Marina Bay 9 ottobre Giappone Suzuka 23 ottobre USA Austin 30 ottobre Messico Mexico City 13 novembre Brasile Interlagos 20 novembre Abu Dhabi Yas Marina

22 gran premi formano il Mondiale 2022 di Formula 1, che SkySport F1 garantirà tutti in diretta; 5 (Imola, Spagna, Francia, Monza e Stati Uniti) saranno live anche in chiaro su Tv8, che trasmetterà tutti gli altri in differita di qualche ora. Ecco il calendario completo:

GP BAHRAIN – domenica 20 marzo - Il report della gara

GP ARABIA SAUDITA – domenica 27 marzo

GP AUSTRALIA – domenica 10 aprile

GP EMILIA ROMAGNA – domenica 24 aprile

GP MIAMI – domenica 8 maggio

GP SPAGNA – domenica 22 maggio

GP MONACO – domenica 29 maggio

GP AZERBAIJAN – domenica 12 giugno

GP CANADA – domenica 19 giugno

GP GRAN BRETAGNA – domenica 3 luglio

GP AUSTRIA – domenica 10 luglio

GP FRANCIA – domenica 24 luglio

GP UNGHERIA – domenica 31 luglio

GP BELGIO – domenica 28 agosto

GP OLANDA – domenica 4 settembre

GP ITALIA – domenica 11 settembre

GP SINGAPORE – domenica 2 ottobre

GP GIAPPONE – domenica 9 ottobre

GP STATI UNITI – domenica 23 ottobre

GP MESSICO – domenica 30 ottobre

GP BRASILE – domenica 13 novembre

GP ABU DHABI – domenica 20 novembre

I piloti e i team della stagione 2022

Difficile dire chi possa essere il favorito per questa stagione, Tra gli addetti ai lavori si parla di una Ferrari ultra competitiva , ma purtroppo siamo ormai abituati a 15 anni di digiuno e quindi non vogliamo illuderci troppo. Per cui, un po' per scaramanzia, poniamo sempre Mercedes e Red Bull in cima alla lista, sempre con il solito duello Verstappen-Hamilton. La Rossa comunque ha tutte le carte in regola per essere protagonista: ha due punte di assoluto livello, Leclerc ha già vinto gare ed è pronto a tornare davanti, mentre Sainz ha l'occasione per assaporare il gusto del gradino più alto del podio. McLaren quarta forza, poi grande lotta a centrogruppo. Come detto, Russel sarà al fianco di Hamilton, poi alcuni cambiamenti nelle squadre di secondo piano. Mazepin è out per le note vicende che coinvolgono gli sportivi russi, torna Magnussen.

Charles Leclerc e Carlos Sainz vicino alla Ferrari F1-75, la vettura che ha più impressionato nei test andati in scena a Barcellona e in Bahrain Credit Foto Getty Images

SQUADRA PILOTI Red Bull Max Verstappen + Sergio Perez Mercedes Lewis Hamilton + George Russel Ferrari Charles Leclerc + Carlos Sainz McLaren Lando Norris + Daniel Ricciardo Alpine Fernando Alonso + Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly + Yuki Tsunoda Aston Martin Sebastian Vettel + Lance Stroll Alfa Romeo Valtteri Bottas + Guanyu Zhou Haas Mick Schumacher + Kevin Magnussen

Formula 1 2022 in diretta su Sky, Now e TV8

Ci sono diversi possibilità per seguire la Formula 1 2022. La prima soluzione è abbonandosi a Sky e attivando il pacchetto Sky Sport. Oppure, sottoscrivere un abbonamento a Now (ex Now TV). Per gli appassionati di Formula 1 che non intendono sottoscrivere un abbonamento, ricordiamo che sarà possibile seguire le competizioni in chiaro su Tv8, con un mix di gare tra differita e diretta.

