E’ lutto nel mondo della Formula 1, che piange oggi la scomparsa di Antonia Terzi, aerodinamica della Williams celebre per aver ideato il muso a tricheco sulla Williams FW26 del 2004 per sfruttare ulteriormente il telaio a doppia chiglia. Ingegnere modenese, si è spenta a seguito di un incidente stradale in Gran Bretagna.

Antonia, dopo essersi formata proprio oltremanica, è entrata nel mondo Ferrari diventando presto responsabile dello sviluppo aerodinamico delle vetture in rosso all’epoca di Michael Schumacher, per poi passare alla Williams e farsi notare proprio per quel telaio così buffo.

Una scelta che dal punto di vista dell’aria garantiva alcuni vantaggi, ma che creava qualche problema nella distribuzione delle masse, tanto da non ottenere risultati soddisfacenti e venire sostituita alla fine della stagione. Da qui un breve periodo in Dallara, per poi entrare nel mondo universitario come docente di ingegneria aerospaziale.

