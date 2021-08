Alpine F1 Team l'entusiasmo è ancora alle stelle: dopo la Esteban Ocon - primo successo in carriera per lui e vittoria che mancava da 13 anni per la scuderia, il team francese annuncia il rinnovo di contratto di Fernando Alonso fino al 2022. Un traguardo personale che, per il pilota spagnolo, arriva dopo 6 Gran Premi consecutivi chiusi in zona punti, una striscia che conferma come il due volte campione del mondo abbia ancora molto da dire al volante della ex Renalut. Il cambio di regolamento previsto per la prossima stagione, in tal senso, non potrà che favorire ulteriormente Alonso, pronto a ripartire da SPA per continuare a far vedere grandi cose a bordo della sua Alpine. In casal'entusiasmo è ancora alle stelle: dopo la vittoria del GP di Ungheria griffata- primo successo in carriera per lui e vittoria che mancava da 13 anni per la scuderia, il team francese annuncia il rinnovo di contratto di. Un traguardo personale che, per il pilota spagnolo, arriva dopoconsecutivi chiusi in zona punti, una striscia che conferma come il due volte campione del mondo abbia ancora molto da dire al volante della ex. Il cambio di regolamento previsto per la prossima stagione, in tal senso, non potrà che favorire ulteriormente Alonso, pronto a ripartire da SPA per continuare a far vedere grandi cose a bordo della sua Alpine.

Alonso: "Mi sono sentito a casa

GP Belgio F1, nel mito di Spa riparte la sfida di cavalli Red Bull-Mercedes 2 ORE FA

"Sono molto contento di confermare l'estensione del mio contratto con il team Alpine F1 fino alla fine del 2022. Mi sono sentito a casa nel momento stesso in cui ho fatto in ritorno in questa squadra e sono stato riaccolto a braccia aperte. È un piacere lavorare nuovamente con alcune delle menti più brillanti del nostro sport, a Enstone e a Viry-Châtillon. È stata una stagione complessa per tutti, ma abbiamo messo in mostra progressi di squadra e il risultato in Ungheria ne è un ottimo esempio. Abbiamo nel mirino nuovi importanti obiettivi per il finale di stagione, ma soprattutto per l'anno prossimo, con il nuovo cambio di regolamento. Sono sempre stato un grande supporter della necessità di livellare il campo di gioco e di cambiare questo sport e la stagione 2022 rappresenta una grande opportunità per tutto questo. Non vedo l'ora di correre in quest'ultima parte dell'anno e di farlo al fianco di Esteban, in Alpine, anche nel 2022".

Alonso fa la storia: prima vettura F1 sulla mitica pista di Le Mans

GP Belgio Charles Leclerc con il terzo motore a Spa-Francorchamps IERI A 07:35