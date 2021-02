Il recupero di Fernando Alonso procede bene. Superata la fase di osservazione di 48 ore dall'intervento, il pilota potrà procedere con la convalescenza e il recupero. I media spagnoli riportano già un programma di massima, perché Alonso è abituatissimo all'esercizio fisico e vuole ricominciare al più presto per non perdere la forma ottimale.

In poche parole, meglio evitare la strada, ma una bella pedalata in palestra sulla cyclette e qualche esercizio di gambe non dovrebbero comportare alcun pericolo.

A proposito di strada, la Polizia di Viganello ha reso nota la dinamica del'incidente, come riporta formulapassion.it. Alonso avrebbe proseguito alla destra di una colonna di macchine ferme e avrebbe subito un impatto con l'auto di una signora che proveniva dalla direzione opposta, svoltando a sinistra per entrare in un supermercato. Andrà stabilito chi dei due non ha rispettato la precedenza.