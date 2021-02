Fernando Alonso sta bene. Lo spiega lui stesso, dopo l'intervento alla mascella per ridurre una frattura rimediata in un incidente in bicicletta capitatogli in Svizzera, tramite Twitter. Il team Alpine twitta infatti il bollettino medico in cui spiega che l'operazione è andata bene e che, dopo 48 ore di osservazione, il pilota potrà tornare a casa e in pochi giorni tornare progressivamente ad allenarsi.