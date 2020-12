Niente più GP del Vietnam . Il 2020 avrebbe dovuto mostrare a tutto il mondo le strade di Hanoi con un circuito cittadino di 5,6 km, ma tra la pandemia e l'arresto dell'ex Sindaco Nguyen Duc Chung (reo di aver acquisito illegalmente documenti con segreti di Stato), che era presidente del Comitato organizzatore del Gran Premio, Liberty Media sta studiando un percorso alternativo per la stagione 2021.

Resta un buco, infatti, per il week end del 25 aprile 2021, ma Liberty Media ha già in mano una lista di nomi 'papabili'. C'è la Turchia, c'è Portimão (Portogallo), ma c'è anche l'Italia che se la gioca. Tra le possibilità per sostituire il Vietnam, infatti, c'è sia il GP di Imola che quello del Mugello.