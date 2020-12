La stagione di Formula 1 è da poco conclusa, ma si pensa ovviamente alla prossima annata pieni di speranza. Così fa Carlos Sainz che ha indossato per la prima volta la tuta della Ferrari e che non vede l'ora di cominciare a girare con la sua nuova monoposto. Lo spagnolo è emozionato per il passaggio al Cavallino e ha espresso il suo sogno: vincere con la Ferrari. Poi sul rapporto con Leclerc...

Arrivo alla Ferrari per fare del mio meglio, senza una data di scadenza e per cercare di aprire un ciclo. Ogni volta che sogni la Ferrari, sogni di vincere. Essere un pilota del Cavallino ha la sua importanza, ma il mio obiettivo è di restare lo stesso e non c'è nulla che mi spaventi perché non cambierò il mio modo di essere o la mia personalità, continuerò a fare le cose come prima. Quello di vincere, un giorno, con la Ferrari, è sempre stato il mio sogno e darò tutto per cercare di realizzarlo, ma c'è molta strada da fare. [Sainz ad un evento a Madrid]

Formula 1 Marc Gené: "Sainz è uno dei migliori piloti del circuito" IERI A 11:00

Binotto: "Sainz pilota concreto e robusto: è il compagno ideale da affiancare a Leclerc"

Che rapporto con Leclerc?

Ho un ottimo rapporto con Leclerc da quando è arrivato in Formula 1. Andremo d'accordo. Sapevo dal momento della mia firma che sarei andato in Ferrari a parità di condizioni con il mio compagno di squadra. Cercherò di aiutare, come ho fatto in McLaren, dove la squadra viene prima di tutto, e poi in pista cercherò di battere chiunque. Charles è più serio e silenzioso di Lando Norris, questo è certo, anche io lo ero

Le nuove sensazioni con la tuta Ferrari

Era una tuta ufficiale senza sponsor, la stessa che userò nelle prime prove e realizzata su misura. Ti vedi con la tuta addosso, ti sta bene, ti guardi allo specchio e vedi che sta accadendo. Poi sono salito su una Ferrari per la prima volta, mi sono seduto e ho dovuto utilizzare il casco di un altro. Ebbene, sì, la mia prima volta in Ferrari è stata con un casco di Gené, ma è stato un giorno speciale. Non lo dimenticherò mai

Carlos Sainz, un figlio d'arte per una coppia da sogno con Charles Leclerc in Ferrari

Formula 1 Carlos Sainz, primo giorno in Ferrari: "Qui è speciale" 19/12/2020 A 12:58