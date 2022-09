Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, grazie alla 10 i successi stagionali e a trenta le affermazioni in carriera. Se Max dovesse continuare così, con altre sette gare a disposizione, ha la possibilità di migliorare il record di GP vinti in un’annata dei tedeschi Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013) di 13. Una stagione fantastica in Formula 1 per. L’olandese della Red Bull, grazie alla vittoria di Zandvoort (Paesi Bassi) , ha portato ae a trenta le affermazioni in carriera. Se Max dovesse continuare così, con altre sette gare a disposizione, ha la possibilità di migliorare ilin un’annata dei tedeschi(2004) e(2013) di

Il talento non è mai mancato al neerlandese, ma è stata la Red Bull a soffrire molto il passaggio ai motori ibridi. L’accordo con Renault è giunto a conclusione nel 2018 proprio per i limiti che la scuderia di Milton Keynes aveva evidenziato.

La collaborazione con Honda ha permesso al genio di Adrian Newey di tornare ad esprimersi e il titolo mondiale è tornato nel 2021 e, per quanto sta accadendo, ci si sta avviando a una replica. Da questo punto di vista, il Team Principal della squadra anglo-austriaca Christian Horner ha lodato le qualità del proprio pilota.

A NOS.nl il manager britannico ha affermato: “Ora può contare su materiale competitivo e sta mettendo in serie un numero di vittorie incredibile. In F1 ci sono tanti piloti veloci, ma Verstappen è il migliore per completezza“.

Leclerc sconsolato: "La Red Bull è di un altro pianeta"

