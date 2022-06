Un improvviso ed inaspettato scandalo scuote il mondo della Formula 1 alla vigilia del GP di Silverstone. E' stato infatti recuperato l'audio di un insulto razzista di Nelson Piquet nei confronti di Lewis Hamilton. Il brasiliano, ex tre volte campione del mondo, si era scagliato contro l'inglese in occasione del famoso incidente del GP britannico dello scorso anno, quando il pilota della Mercedes aveva di fatto estromesso dalla corsa dopo un duro contatto Max Verstappen.

Piquet razzista con Hamilton: "Il n****tto ha non ha fatto sterzare Verstappen"

Il clamoroso ed inaccettabile commento, rilasciato in un'intervista da Piquet, è stato ripreso in Brasile e grazie a Youtube ha fatto rapidamente il giro del mondo: "Il n...etto ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il n... etto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco". La frase incriminata, già di per sé scandalosa, è ancor più aggravata anche dal legame tra Pique e lo stesso Verstappen, fidanzato della figlia dell'asso brasiliano Kelly.

La Formula 1 contro Pique: "Discriminazione intollerabile"

Non ha tardato ad arrivare la dura presa di posizione del circus della F1, quasi sempre molto attento a vicende di questo tipo. Il comunicato usa toni particolarmente duri e significativi: "Il linguaggio discriminatorio o razzista è inaccettabile in qualsiasi forma e non può avere alcun ruolo nella nostra società. Lewis è un incredibile ambasciatore del nostro sport e merita rispetto. I suoi instancabili sforzi per aumentare la diversità e l’inclusione sono una lezione per molti e qualcosa in cui ci impegniamo in F1". Anche la Mercedes si è schierata in difesa del pilota inglese.

