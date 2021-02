Fernando Alonso ha subito un piccolo intervento alla mascella dopo l’incidente in bicicletta nel tardo pomeriggio di giovedì nel quale è stato investito da un auto mentre si allenava nei pressi di Lugano. Secondo quanto rivelano Marca ed As, il pilota asturiano ha subito un intervento di chirurgia maxillo-facciale all'ospedale di Berna per riposizionare la mascella e impiantare alcuni denti danneggiati nell’impatto con la vettura avvenuto nei pressi di una rotonda.