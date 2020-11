Formula 1

Formula 1, Da Niki Lauda a Romain Grosjean: gli incidenti miracolosi della storia della F1

Il pazzesco incidente di Romain Grosjean in Bahrain con la sua Haas ha avuto grande eco e fatto gridare a tutti il miracolo ma non è l'unico caso, nella storia della Formula 1 non mancano gli esempi di grandi incidenti finiti bene. Da Lauda passando per Ralf Schumacher, da Kubica a Leclerc ecco gli incidenti più miracolosi della F1.

