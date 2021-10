La stagione 2022 della Formula Uno segnerà una pagina di storia, dato che proporrà la tanto attesa rivoluzione tecnica che ci regalerà macchine completamente riviste a livello di aerodinamica, livrea e motore. Tra queste novità, ancora assolutamente top secret per le varie scuderie, se ne annuncia comunque una in casa Mercedes. Non dentro la W13, ma al di fuori della monoposto di Brackley. Le vetture che avranno come “passeggeri” Lewis Hamilton e George Russell, infatti, dovrebbero tornare alla colorazione originale Mercedes.

Dopo due anni di livrea nera, il team anglo-tedesco tornerà all’argento. Da Frecce Nere di nuovo Frecce d’argento. A quanto pare il passaggio avverrà davvero, e lo conferma lo stesso Lewis Hamilton che all’inizio della stagione 2020 aveva spinto, invece, affinché le W11 fossero in grado di lanciare un forte messaggio anti razzista.

La stagione 2020, infatti, vide le vetture del campione del mondo e di Valtteri Bottas iniziare la stagione con una livrea nera che la Mercedes ha deciso di mantenere anche nel campionato in corso, ma ora ci sono delle valutazioni per tornare ad una colorazione argento con l’introduzione delle nuove monoposto a effetto suolo nella prossima stagione.

La Formula Uno, quindi, seguirebbe un cambiamento che si è già concretizzato in Formula E. “Sinceramente non mi aspettavo che il simbolismo nero lanciato l’anno scorso sarebbe rimasto sulla W12 anche quest’anno – le parole di Hamilton riportate da motorsport.com – . è stata una della sorpresa, ma la Mercedes è argento per cui il ritorno alla livrea storica non cambia i nostri rapporti, perché insieme continuiamo a spingere per la diversità, avendo allargato il concetto anche a tutti i nostri partner”.

