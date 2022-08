Formula 1

Formula 1 e ciclismo - Verstappen show verso Spa: che sfida con la bici di van Aert!

RED BULL - "From Sim to Reality" è il nuovo progetto RedBull e vede il campione del mondo di F1 correre in Belgio affrontando ostacoli e la sfida finale con il vincitore della Maglia Verde al Tour de France, Wout van Aert.

