Bernie Ecclestone ha recentemente commentato diversi aspetti della stagione di F1 conclusasi da poco con la vittoria di Max Verstappen sul rivale Lewis Hamilton. L'ex numero 1 del Circus si è soffermato anche su Charles Leclerc, che, in un'annata segnata da diversi alti e bassi e occasioni mancate, ha chiuso la stagione con il settimo posto. "Per me Leclerc è sempre stato un ottimo pilota, ma nulla di più", il commento di Ecclestone sul monegasco, nell'intervista rilasciata al sito svizzero Blick.

Su Sainz

"Il padre di Carlos Sainz mi ha chiamato e mi ha parlato della situazione del figlio. Diciamo così: molti a Maranello sono sorpresi che lo spagnolo sia riuscito a battere il compagno di squadra nel 2021". Infatti, l'ex pilota della McLaren ha chiuso la stagione al quinto posto, il "primo degli altri" alle spalle degli inarrivabili piloti della Red Bull e della Mercedes, risultando decisivo anche nella conquista del terzo posto della Ferrari nella classifica costruttori.

