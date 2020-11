E' arrivata anche l'ufficialità: la tappa italiana del Mondiale di Formula 1 sarà confermata anche nella stagione 2021 . E' stato rivelato, infatti, il calendario provvisorio della stagione 2021, pronta a prendere il via il prossimo 21 marzo dal consueto appuntamento australiano di Melbourne . Il 12 settembre , invece, sarà il tanto atteso giorno di Monza , che non mancherà dunque nemmeno nella prossima stagione.

Vietnam 2021, GP a rischio per accuse di corruzione

La prima stagione post-covid, una sfida per l'intero mondo della Formula 1, il primo sport a riprendere con un calendario tutto rivisitato dopo l'esplosione della pandemia. Nel 2021, però, la sfida è di riportare tutto alla normalità, come confermato dal CEO della Formula 1 Chase Carey :

"Siamo lieti di annunciare il calendario provvisorio 2021 della Formula 1 dopo ampie conversazioni con i nostri promotori, i team e la FIA. Stiamo pianificando eventi per il 2021 con i fan che forniranno un’esperienza vicina alla normalità e si aspettano che i nostri accordi vengano rispettati. Siamo lieti di vedere l’Arabia Saudita entrare a far parte del programma e siamo altrettanto entusiasti di tornare nei luoghi in cui speravamo di correre nel 2020".