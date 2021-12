Voglio vincere ancora“: parola di Fernando Alonso. Lo spagnolo dell’Alpine ha terminato la stagione del ritorno nel Circus ed è stata “: parola di. Lo spagnolo dell’Alpine ha terminato la stagione del ritorno nel Circus ed è stata un’annata non semplice , ma stimolante. Fernando ha concluso in decima posizione nella classifica dei piloti con 81 punti, sette in più del team-mate Esteban Ocon. Un dato significativo, anche se il francese ha potuto fregiarsi della vittoria nel GP di Ungheria.

Un campionato impegnativo, come detto, lui che aveva dato l’addio al Circus nel 2018 con la McLaren e quindi riprendere confidenza con tutto quello che è routine non è stato semplice. In un’intervista concessa ad AS, il due volte iridato ha rivelato alcuni di questi aspetti.

"La F1 richiede uno sforzo incredibile. Quando ti fermi e riprendi hai quasi la sensazione di essere obsoleto. Ci sono molte più cose da controllare e verifiche da effettuare con gli ingegneri rispetto al passato. Mi ha richiesto tempo comprendere il modo di lavorare“, ha ammesso Nando.

Difficoltà, ma le motivazioni sono sempre le stesse. L’iberico ha la possibilità di superare i cento podi in F1, ma questo dato non rappresenta il vero stimolo per cui continuare a correre:

Io gareggio per vincere ancora e affrontare piloti come Hamilton e Verstappen. Il numero di podi fa piacere, ma non è quella molla che mi fa scattare qualcosa in testa. Non so fino a che punto continuerò a correre, ma credo di avere ancora da dare nei prossimi anni.

