A una settimana di distanza dal movimentato (e non poco, vista la quantità di temi e di spunti che ha generato) weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, torna di scena la Formula 1 a partire dalla giornata di domani con il Gran Premio d’Austria 2022. Si gareggerà dunque al Red Bull Racing, in un fine settimana tutto da vivere già da domani: infatti, dopo la prima sessione di prove libere si terranno le qualifiche per determinare la griglia di partenza della sprint race del sabato; i verdetti arriveranno poi domenica con la gara.

Fernando Alonso ha così presentato il prossimo GP, con le dichiarazioni che seguono riportate da El Mundo e f1autojournal: “Il pacchetto di miglioramenti sta funzionando, ma ci manca ancora qualcosa, le curve a bassa velocità non sono il nostro forte al momento. In ogni GP cerco sempre di migliorarmi; lo scorso anno ho gareggiato a un livello abbastanza alto, in questa stagione mi sento al 100% e spero di dimostrarlo in pista anche in Austria“.

Prosegue il pilota della Alpine: “Questa è una pista adatta per la Sprint Race, si possono fare sorpassi in più punti; speriamo di ripeterci, veniamo probabilmente dal miglior Gran Premio della stagione. Futuro? Non lo so, ma io qui mi sento a casa; non c’è mai la certezza di sapere quel che accadrà, ne parlerò la prossima settimana o durante le vacanze“.

