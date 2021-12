Tempo di rivelazioni. Nel consueto appuntamento con la stampa del periodo natalizio, il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ha rivelato alcuni aspetti importanti legati alla Rossa in vista del Mondiale 2022 di F1. Si prospetta una stagione molto importante dal momento che i regolamenti tecnici cambieranno in maniera drastica e per questo le squadre già nel corso del 2021 hanno cercato soluzioni efficaci, per arrivare al meglio ai nastri di partenza. La scuderia di Maranello è stata tra queste.

Da questo punto di vista, Binotto ha rivelato che la data di presentazione della nuova Ferrari, identificabile oggi come progetto 672, ci sarà in un range temporale preciso: “Non abbiamo ancora deciso la data della presentazione. Sappiamo però che sarà tra il 16 e il 18 febbraio. Appena lo sapremo, lo comunicheremo. Con la macchina siamo in continuo sviluppo, sull’aerodinamica stiamo ancora lavorando, mentre il telaio è prodotto e il cambio è in fase di omologazione per l’affidabilità. Anche i crash test sono a buon punto. Per quanto riguarda il motore in qualche modo la prestazione raggiunta è congelata, per cui ci si concentra sull’affidabilità e i tempi sono molto stretti, perché per produrre alcuni pezzi ci vogliono diverse settimane. Se saremo in pista per febbraio è facile immaginare che le tempistiche saranno piuttosto tirate. Lavoriamo sulla vettura di inizio stagione, poi ci saranno degli sviluppi nel corso del campionato”.

Non resta quindi che attendere la data in cui saranno tolti i veli e, stando a quanto riferito, sarà a precedere i test del Montmeló (Spagna) di circa una settimana, ricordando che le prove pre-season sulla pista catalana si svolgeranno dal 23 al 25 febbraio. Si girerà anche in Bahrain dall’11 al 13 marzo prima del via ufficiale del 20 marzo sempre a Sakhir.

