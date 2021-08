Le ultime tappe del mondiale di Formula 1 sono state caratterizzate da numerosi incidenti, elemento comunque consueto di questo sport. Quello che è cambiato però sono le possibilità di spesa delle squadre con l'ormai famigerato budget cap a imporre il tetto massimo dei costi. Ecco che un incidente come quello di Verstappen a Silverstone o di Leclerc a Budapest hanno risvolti economici molto negativi per i team.

Leclerc, dopo il fatale incidente Credit Foto Getty Images

Nel caso della carambola scatenata in Ungheria è chiaro chi siano i colpevoli: Bottas e Stroll. In questi casi sarebbe interessante far valere la proposta di Mattia Binotto riguardo al pagamento dei danni alle auto: "E' una cosa di cui possiamo discutere con gli altri team principal, con la Federazione e con la F1. Avere certe spese comprese nel budget cap se non sei colpevole ora è una cosa ancora più grave. Non penso che aggiungere delle esenzioni sia la miglior soluzione, credo sarebbero spese difficili da controllare. Potremmo però considerare che se un pilota è colpevole, la sua squadra dovrebbe pagare le altre squadre per i danni e le riparazioni. Questo renderebbe i piloti più responsabili". Un sistema semplice se non fosse che in molte situazioni l'attribuzione della colpa non è un fatto oggettivo (vedi Verstappen-Hamilton a Silverstone).

Max Verstappen incidente, Formula 1, Mondiale 2021, Getty Images Credit Foto Getty Images

Aggiunge qualcosa in merito anche Christian Horner della Red Bull: "Penso che quando un incidente dal costo significativo non è colpa tua, non debba essere messo a bilancio. Questo aspetto dobbiamo esaminarlo più in dettaglio con la Fia. E' un qualcosa che può riguardare tutte le squadre, non solo la Red Bull".

