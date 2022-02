nuova Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz ha questa scadenza e le attese non mancano sulla F1-75. La scuderia di Maranello ha investito molto in questo progetto, c’è curiosità per sapere in che modo ha lavorato il team del Cavallino Rampante. Il titolo iridato dei piloti manca dal 2007 (Kimi Raikkonen l’ultimo a vincerlo) e quello costruttori dal 2008. Il team Ferrari non può che puntare al massimo possibile e nel nuovo modello si è cercato di condensare creatività e aggressività. L’appuntamento è fissato alle ore 14 di giovedì 17 febbraio. La presentazione delladi Charles Leclerc e Carlos Sainz ha questa scadenza e le attese non mancano sulla. La scuderia di Maranello ha investito molto in questo progetto, in una stagione molto particolare per la F1 che prevede un nuovo regolamento tecnico. Le monoposto, infatti, sono radicalmente diverse da quelle del 2021 e pertanto. Il titolo iridato dei piloti manca dal 2007 (Kimi Raikkonen l’ultimo a vincerlo) e quello costruttori dal 2008. Il team Ferrari non può che puntare al massimo possibile e nel nuovo modello si è cercato di condensare

Quando e dove sarà trasmessa la presentazione?

La presentazione della nuova Ferrari verrà trasmessa giovedì 17 febbraio alle ore 14 su Sky Sport24 e Sky Sport F1. Sarà anche possibile vederla in live streaming su Skysport.it, Sky Go e sul canale Youtube ufficiale della Ferrari.

Cosa sappiamo già?

Per quanto riguarda il motore della nuova macchina sarà quello visto sulle SF21 di Leclerc e Sainz nel finale della scorsa stagione che però, grazie ad un'implementazione a livello di affidabilità, dovrebbe sbloccare qualche cavallo in più rispetto a quanto visto finora. Secondo le ultime indiscrezioni però la nuova power unit che sta per essere omologata (e che sarà poi congelata fino al 2025) è andata oltre alle aspettative e potrà sprigionare 20 cavalli in più rispetto allo stesso motore Superfast montato nel finale della scorsa stagione sulle SF21 del monegasco e dello spagnolo.

Se infatti il lavoro sull'affidabilità ha permesso di sbloccare qualche cv di potenza, il lavoro dell'innovation partner Shell sul nuovo carburante E10 dovrebbe permettere al motore della nuova vettura di sprigionare i restanti cavalli che servono per colmare il gap da Mercedes e Red Bull. Esteticamente vedremo una monoposto molto diversa rispetto al passato: sarà più corta e più pesante rispetto alla SF21. La lunghezza non supererà i 3,6 metri, per cui sarà più corta di almeno due metri rispetto alla SF21 (che misura 5,6 metri). Il peso della nuova Ferrari sarà invece di almeno 795 kg e quindi almeno 43 kg in più della SF21. Il fondo non sarà più scanalato come quello della precedente vettura ma presenterà due lunghi canali che favoriranno il cosiddetto effetto suolo, e gli pneumatici, come prevede il nuovo regolamento, saranno da 18 pollici e non più da 13″.

Che colore sarà?

Il Rosso Ferrari dovrebbe lasciare il posto al Rosso Pantone già visto nel GP del Mugello del 2020 in occasione dei 1000 GP in F1 della scuderia di Maranello. Inoltre potrebbe tornare il colore nero (come lasciano intuire le foto delle nuove divise presentate dal team). A cambiare sarà anche il main sponsor con il logo del Banco di Santander che tornerà a campeggiare sulla rossa al posto di Mission Winnow. Come spiegato da Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera la "Ferrari F1-75 sarà milanista. Rosso e nero per una livrea da primato in classifica, vagamente simile a quella della «641» che disputò il Mondiale 1990. Chi l’ha vista racconta di un look rampante […] soprattutto sulle ali. Chi l’ha progettata è consapevole di aver scelto una filosofia aggressiva".

Cosa aspettarsi?

Dal punto di vista aerodinamico ci si aspetta delle soluzioni innovative soprattutto per quel che riguarda le pance laterali, le linee del retrotreno e il muso anteriore. Non è però detto che quella che sarà presentata ufficialmente giovedì sarà la configurazione definitiva della vettura che poi andrà in pista: probabile che, come fatto da altre scuderie finora, venga mostrato un modello base per poi svelare la vera macchina solo nel secondo e ultimo test prestagionale che andrà in scena in Bahrain poco prima dell'inizio del Mondiale. Il primo test prestagionale andrà in scena sul circuito di Barcellona dal 21 al 25 febbraio 2022.

Ciao Raikkonen, l'ultimo campione del mondo della Ferrari

