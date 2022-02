Formula 1

Formula 1 - Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

FORMULA 1 - Presentata a Maranello la monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz vogliono dare l'assalto al titolo che manca dal 2007 e recuperar il gap su Red Bull e Mercedes. Completamente nuova con linee aggressive e con un muso innovativo, questa vettura non colpisce per la sua bellezza, ma per alcune soluzioni molto coraggiose e innovative.

00:01:01, 39 minuti fa