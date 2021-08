L'incidente scatenato da Lance Stroll nella prima curva del Gp di Ungheria non smette di fare danni. L'errore in frenata del pilota dell'Aston Martin ha portato alla collisione con Charles Leclerc che non ha potuto, successivamente, fare nulla per evitare Daniel Ricciardo. Il risultato in gara è stato il ritiro dei primi due e una gara totalmente rovinata per Ricciardo. Stroll è stato sanzionato con 5 posizioni di penalità sulla griglia del prossimo Gp del Belgio, essendo stata considerata come attenuante la superficie bagnata della pista.

Leclerc, dopo il fatale incidente Credit Foto Getty Images

Ma le notizie negative non sono finite con il ritiro di domenica per la Ferrari: "dopo i controlli effettuati ieri a Maranello sulla SF21 numero 16, è emerso che il motore è stato irrimediabilmente danneggiato" questo il comunicato della Scuderia diramato oggi.

GP Ungheria Leclerc: "È una mer**, era una partita di bowling" IERI A 16:39

Sarà quindi necessario montare una nuova Power Unit per Spa e si tratterà della terza unità della stagione. Il regolamento permette l'utilizzo di 3 motorizzazioni per l'intera stagione e questo fa prevedere una probabile penalità nel finale di stagione, nel momento in cui si renderà necessario un ulteriore cambio di propulsore. Difficile pensare che la nuova unità possa completare l'intera metà di stagione rimanente.

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

GP Ungheria Sainz: "Incidente causato da una raffica di vento" 31/07/2021 A 15:24