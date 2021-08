Siamo nel bel mezzo delle vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2021, per cui il momento ideale per iniziare a fare un bilancio di questa nuova annata, specialmente a livello di piloti. In questo campionato, infatti, la scuderia di Maranello ha schierato la line-up nuova di zecca composta da Charles Leclerc e Carlos Sainz, gioventù al potere e qualità indiscutibile, come conferma Mattia Binotto, team principal del team tinto di rosso.

Secondo il numero uno di Maranello, infatti, il bilancio al momento è positivo: “Sono davvero soddisfatto per molti motivi – le sue parole riportate da motorsport.com – In primo luogo credo che abbiamo la miglior line-up in griglia, e poi perché siamo consapevoli che Charles sia un pilota fantastico e sta migliorando continuamente. Siamo molto contenti per questo. Carlos si sta integrando molto bene e sta migliorando gara dopo gara. Posso dire che è diventato un riferimento per Charles e lo spinge a dare il massimo”.

Due piloti che potranno ancora crescere ma che, non certo per colpe loro, non hanno ancora vinto una gara in questa annata.“Abbiamo avuto delle grandi opportunità di vittoria in questa stagione. La prima si è presentata a Monaco, ma per le ragioni che conosciamo non è accaduto. Questo dimostra quanto sia importante avere due piloti competitivi in grado di portare punti per il Costruttori. Sono molto contento e sono certo che questi due ragazzi ci porteranno a grandi successi”.

