Formula 1

Formula 1, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alpine, Aston Martin: tutte le vetture del Mondiale F1 2021

FORMULA 1 - Con la presentazione in streaming della Ferrari tutte le scuderie F1 hanno svelato le monoposto con cui correranno il Mondiale 2021. Dalla Mercedes alla Red Bull passando per l'Alpha Tauri, l'Aston Martin, la Haas, l'Alpine e la rinnovata Alfa Romeo, tutte le macchine della nuova stagione che scatterà a fine mese in Bahrain.

00:02:28, 12 minuti fa