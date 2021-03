Formula 1

Formula 1, Ferrari SF21, il video della presentazione della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

FORMULA 1 - A due giorni dal via dei test in Bahrain, la Ferrari ha svelato in una presentazione la vettura 2021: la SF21, evoluzione della SF1000 e con la quale Charles Leclerc e il neoarrivato Carlos Sainz saranno chiamati a riscattare una delle annate più deludenti della storia del Cavallino Rampante in F1.

00:01:19, un' ora fa