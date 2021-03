La Ferrari SF21 è stata svelata e venerdì mattina nei test invernali di Sakhir mostrerà il proprio potenziale sul tracciato del Bahrain dove, l’ultimo weekend del mese, prenderà ufficialmente il via il Mondiale F1. Rossa amaranto – tonalità già intravista nel corso del GP andato in scena al Mugello - la monoposto numero 67 costruita a Maranello per il Mondiale di F1 è un’evoluzione della SF1000 dello scorso anno, come dettato dai regolamenti che hanno limitato in molti ambiti le possibilità di modifica. La SF21 è stata pertanto sviluppata in tutti gli aspetti consentiti dalle norme: dal motore all’aerodinamica, i due ambiti in cui sono stati impiegati i due gettoni consentiti in questa stagione. Ma quanto pesa la nuova Ferrari, quale potenza massima può raggiungere la nuova Power Unit? Andiamo a scoprire insieme questi ed altri dettagli nella scheda tecnica della nuova monoposto del Cavallino Rampante.